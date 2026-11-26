\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c\u00a0 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u062f\u0627 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0631 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0648 \u062c\u0647\u0627\u062f\u060c \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u0633\u0644\u0627\u062d \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n