به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امیر عرب‌براقی برای ذوب‌آهن و پیام حیدری برای سپاهان قضاوت می‌کند.

براین اساس تیم سپاهان روز شنبه ۷ آذر از ساعت هفده وسی دقیقه میزبان نساجی مازندران است که پیام حیدری به همراه علی احمدی، هادی طوسی و ایمان کهیش داور داوران این دیدار هستند و علی سام و بهمن عبداللهی داوری VAR را برعهده دارند.

تیم ذوب‌آهن نیز روز شنبه ۷ آذر از ساعت پانزده و پانزده دقیقه مهمان تراکتور است که امیر عرب‌براقی داور این بازی است و امیرمحمد داوودزاده، مهدی سیفی و شاهین یزدانی وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ مهناز ذکایی و آبان نصیری داوران VAR هستند.

سپاهان با ۲۷ امتیاز در جایگاه اول لیگ و ذوب آهن هم اکنون با ۱۳ امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار دارد.