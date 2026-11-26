مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ازثبت دو میلیون و ۹۷۰هزار و ۲۴۱ تردد در محورهای مواصلاتی شمال استان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ترددشمار، این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان بیان کرد: تعداد ۳۰۳هزار و ۲۹۷ تردد ورودی و ۳۱۶ هزار و ۲۲۲ تردد خروجی از استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات سامانه‌های ترددشمار، محورهای زاهدان–خاش و بزرگراه خلیج فارس، زاهدان– بم (کمربندی زاهدان) و مرز میلک–زهک به ترتیب از پرترددترین محورهای شمال استان در این بازه زمانی بوده‌اند.

مبارکی در پایان با تاکید بر اهمیت پایش مستمر تردد در محورهای استان ، رصد جریان ترافیک ، مدیریت تردد و ارتقای ایمنی راه ها را از اولویت های این اداره کل بر شمرد و از کاربران جاده ای خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.