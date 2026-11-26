در شب چهارشنبه ۴ آذر، میدان فرمانداری بوکان شاهد تلاقی شور، ایمان و وفاداری بود؛ جایی که هزاران بسیجی و عاشق انقلاب، میثاق خود را با رهبری معظم انقلاب تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در هفته مبارک بسیج، شهرستان بوکان با برگزاری همایش باشکوه «هم‌عهدی بسیجیان با رهبر معظم انقلاب»، جلوه‌ای از عظمت و همبستگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

این همایش که با حضور پرشور مردم برگزار شد، فراتر از یک تجمع ساده، تجلی پایبندی به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و یاد و خاطره شهدای گرانقدر بود.

صدای شعار‌های حماسی و رجزخوانی‌های مردمی در کنار سرود‌های شورانگیز دانش‌آموزان، میدانی از شکوه و اقتدار را در قلب بوکان رقم زد. شرکت‌کنندگان با ایستادگی در برابر چالش‌ها، بار دیگر بر تبعیت از فرمان رهبری و ایستادگی در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در بخش دیگری از این مراسم، در راستای قدردانی از تلاش‌های بی‌دریغ در مسیر توسعه و خدمت به مردم، از تعدادی از مدیران و مسئولان شهرستان بوکان قدردانی شد.

این همایش، حضوری ماندگار از پیوند ناگسستنی مردم بوکان با حاکمیت و مرجعیت اسلامی بود؛ حضوری که بار دیگر نشان داد این دیار در مسیر حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی، همواره پیش‌قدم و استوار است.