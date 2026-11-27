به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ساعت ۲۳:۵۲ پنجشنبه شب نهم آذر زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر مرز استان های سمنان و گلستان حوالی کلاته خیج شاهرود را لرزاند.

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت : پس از وقوع زمین لرزه ان تیم های ارزیاب و امدادگران پایگاه های خرقانی وکوهستان ابر به منطقه اعزام‌ شدند و روستاهای ابر ، قلعه نو ، گرمه ، کلاته خیج و خیج را ارزیابی کردند .

وی افزود: این مناطق هیچ گونه خسارتی نداشته و روستاییان نیاز به خدمات امداد و نجات نداشتند.