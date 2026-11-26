به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با محوریت تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی به امضا رسید.

برای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و جهاد دانشگاهی واحد این استان امضا شد.

این تفاهم‌نامه که به نمایندگی از سوی مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و محمد پورمحمود، سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی منعقد شده، با هدف بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین برای حل چالش‌ها و اجرای طرح‌های نوین در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شده است.

براساس مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های متقابل با تمرکز بر همکاری‌های مشترک در زمینه اجرای پروژه «تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی» با محوریت کسب‌وکار‌های نوپا بالاخص صنایع‌دستی در حال منسوخ یا منسوخ‌شده در آذربایجان غربی در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین استفاده متقابل از توانمندی‌های علمی، پژوهشی و امکانات آموزشی، شناسایی و سازمان‌دهی فعالان صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی پیشرو، و ایجاد رویداد‌های کارگاه‌گردی و بوم‌گردی با هدف بهینه‌سازی فرآیند تولید تا فروش محصولات صنایع‌دستی از دیگر محور‌های کلیدی این همکاری راهبردی به شمار می‌رود.