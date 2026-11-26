گردهمایی اساتید بسیجی خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج، با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید دانشگاهی و دکتر عباسعلی کدخدائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گرهمایی با گرامیداشت ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، با استناد به تعبیر رهبر شهید که بسیج را مکتب اندیشه دانسته بودند، بر نقش بسیج اساتید در تحقق آرمان‌های امام راحل تأکید کرد و گفت: تشکیل بسیج مستضعفین از اقدامات ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) در نگاه بلند به آینده ایران اسلامی بود و این باری که بر دوش اساتید بسیجی است سنگین تر می‌کند.

عباسعلی کدخدائی افزود: اساتید بسیجی باید همان راهی را بروند که مقصود رهبر شهید و حضرت امام(ره) بود تا بتوانیم نقش واقعی استاد بسیجی را ایفا کنیم.

او با اشاره به شکل‌گیری بسیج در دوران جنگ تحمیلی ادامه داد: بسیج در زمانی شکل گرفت که جنگ تحمیلی بود و نقشی که بسیج در آن زمان ایفا کرد بر کسی پوشیده نیست؛ خیل شهدای بسیجی که تقدیم انقلاب شد، به راه مقاومت استحکام بخشید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه بسیج تنها در بعد نظامی خلاصه نمی‌شود، گفت: هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح بسیج نقش‌آفرین است و بسیج حلقه ارتباط نظام سیاسی ما با مردم است.

در پایان این مراسم از ۳ نفر اساتید بسیجی در بخش های کانون بسیج اساتید فعال استان، استاد جهادگر تبیین و طرح استاد مسجد تجلیل شد.