به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت : این ۲ خیر نیک‌اندیش فعال در عرصه تولید و صنعت در سمنان، با اختصاص هزینه‌ ۴۵۰ میلیون تومانی مراسم ترحیم و بزرگداشت درگذشت بستگان خود ، زمینه بازگشت ۳ محکوم مالی به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کردند.

وی افزود: این محکومان مالی دو مرد و یک زن بودند که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی و محکومیت مالی در زندان به سر می‌بردند.

وی با اشاره به ویژگی ارزشمند این اقدام خیرخواهانه افزود: هر یک از این خیرین، هزینه‌های مربوط به مراسم ترحیم، چهلمین روز و سالگرد درگذشت بستگان خود به امر آزادی زندانیان اختصاص دادند تا ، علاوه بر بازگرداندن یک فرد به جامعه، از تحمیل آسیب‌های ناشی از غیبت سرپرست یا عضو خانواده به دیگر اعضای آن نیز جلوگیری شود.