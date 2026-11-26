معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با انتقاد از کندی عملکرد برخی شرکت‌ها در حوزه‌های کلیدی، دستور جمع‌آوری تجهیزات مازاد شبکه، شتاب‌بخشی به پایش ساخت‌وسازها، برخورد با مشترکان فصلی «خوش‌نشین‌ها» و تبدیل ۳۰۰ هزار کنتور انبارشده به طرح‌های فعال صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهل‌وچهارمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب»، به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز برگزار شد و طی آن اکبر حسن‌بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، با تشریح تکالیف حیاتی صنعت برق، بر لزوم تحرک جدی شرکت‌های توزیع در حوزه‌های عملیاتی، نظارتی و مدیریتی تأکید کرد.

لزوم جمع‌آوری تجهیزات مازاد و بازگشت به چرخه معکوس انبار

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به ابلاغیه قبلی پیرامون جمع‌آوری تجهیزات مازاد از سطح شبکه اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۱۴ شرکت اقدامات مؤثری در این زمینه انجام داده‌اند و استان‌های گلستان، آذربایجان غربی و لرستان در این حوزه عملکرد‌های برتری داشته‌اند.

وی از سایر شرکت‌ها خواست تا با جمع‌آوری تجهیزات مازاد و بازگرداندن آنها به چرخه معکوس انبارها، از انباشت سرمایه جلوگیری کرده و بهینه از این اقلام استفاده کنند.

انتقاد از آمار‌های پایین بازدید از کارگاه‌های عمرانی

حسن‌بکلو با اشاره به ثبت ۲۸۸۸ مورد بازدید از کارگاه‌های عمرانی و ساخت‌وساز، این آمار را در مقایسه با حجم واقعی ساخت‌وساز‌ها ناکافی دانست و تصریح کرد: تمامی شرکت‌ها موظفند نظارت بر کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی را با فوریت و جدیت در دستور کار قرار داده و گزارش‌های واقعی ثبت کنند.

ساماندهی خوش‌نشین‌ها و کشت‌نشین‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم پایش دقیق مشترکان فصلی یا اصطلاحاً «خوش‌نشین‌ها» گفت: شناسایی این مشترکان از طریق داده‌های کنتور‌های هوشمند (مصرف‌های محدود چندروزه) باید با شتاب بیشتری دنبال شود. به این مشترکان اخطار داده می‌شود تا وضعیت سکونت دائم خود را در سامانه اعلام کنند، در غیر این صورت انشعابات آنها مشمول اعمال مقررات سکونتگاه‌های غیردائم خواهد شد. همچنین در خصوص «کشت‌نشین‌ها»، انشعابات زیر ۱.۵ کیلووات دارای کنترل هوشمند باید محدود و ساماندهی شوند.

تعامل با اصناف و مدیریت مصرف مراکز تجاری

معاون توانیر بر لزوم هماهنگی با اتاق اصناف، استانداری‌ها و شرکت گاز تأکید کرد و افزود: برگزاری نشست‌های مشترک با نمایندگان اصناف برای تعیین ساعات دقیق تعطیلی بازارها، مال‌ها و مجتمع‌های تجاری ضروری است تا نظارت لازم بر مصرف انرژی این بخش‌ها اعمال شده و مصارف مازاد کنترل گردد.

تعیین‌تکلیف ۳۰۰ هزار کنتور دپوشده در انبار‌ها

حسن‌بکلو با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار دستگاه کنتور در انبار‌های ۱۴ شرکت توزیع، تأکید کرد: این تجهیزات باید فوراً به چرخه اجرای پروژه تبدیل شوند.

وی همچنین به مدیران عامل شرکت‌ها توصیه کرد: در جا‌هایی که امکان نصب استاندارد کنتور وجود دارد، از خرید و به کارگیری تجهیزات پرهزینه غیرضروری (مانند کنترل‌های ریلی با مودم‌های مجزا) خودداری کنند تا ضمن جلوگیری از هزینه‌های اضافی، فرآیند تأمین تجهیزات با همکاری تولیدکنندگان داخلی تسهیل شود.