حدود ۴۱۱ گونه پرنده از مجموع ۵۸۰ گونه پرنده شناسایی شده کشور، در خوزستان مشاهده و ثبت شده است. و بسیاری از پرندگان مهاجر، خوزستان را به عنوان توقفگاهی امن برای استراحت و تغذیه انتخاب می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، راهنمای طبیعت‌گردی و کارشناس حیات‌وحش گفت: حدود ۴۱۱ گونه پرنده از مجموع ۵۸۰ گونه پرنده شناسایی شده کشور، در خوزستان مشاهده و ثبت شده است.

شایان بهبهانی اظهار کرد: جایگاه ویژه خوزستان در حوزه پرنده‌نگری آن را به عنوان یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور مطرح می‌کند.

وی قرارگیری خوزستان در شاهراه اصلی مهاجرت پرندگان به‌ویژه مسیر‌های مهاجرتی از مناطق شمالی و سیبری به سمت آفریقا و شبه‌قاره هند را دلیل اصلی این تنوع شگفت‌انگیز عنوان کرد.

این کارشناس حیات‌وحش ادامه داد: بسیاری از پرندگان مهاجر، خوزستان را به عنوان توقفگاهی امن برای استراحت و تغذیه در طول مسیر انتخاب می‌کنند.

وی با معرفی و تحلیل پرندگان شاخص بومی، زمستان‌گذران، تابستان‌گذران (زادآور) و مهاجر عبوری خوزستان گفت: عقاب طلایی، عقاب صحرایی، لک‌لک سفید، لک‌لک سیاه، جغدماهی‌خوار، عقاب مارخور، دال‌ها (کرکس‌های مصری و معمولی)، هما (کرکس استخوان‌خوار با پیشینه و باور‌های اساطیری در فرهنگ ایران باستان)، تیهو، کبک، هوبره و... از جمله این پرندگان هستند.

وی با اشاره به ویژگی‌های اکوسیستم‌های آبی، تالاب‌های مهم خوزستان از جمله تالاب شادگان و هورالعظیم، خوریات بندر ماهشهر و جنگل‌های گرمسیری، کرخه و مارون به بررسی دقیق خزندگان، دوزیستان و پستانداران شاخص استان پرداخت.

بهبهانی با تاکید بر لزوم حفاظت از زیستگاه‌ها، به بررسی ویژگی‌های دوزیستان و خزندگان منحصر‌به‌فرد خوزستان از جمله سمندر لرستانی (گونه اندمیک زاگرس)، لاک‌پشت پوزه عقابی و لاک‌پشت فراتی پرداخت.

وی با اشاره به این‌که مار‌های زهری دارای مکانیزم‌های دفاعی طبیعی هستند و سهم بزرگی در کنترل جوندگان و تنظیم اکوسیستم ایفا می‌کنند به تفاوت‌های علمی میان زهر و سم پرداخت و از فعالان گردشگری خواست تا با ارتقای دانش اکولوژیک، در مسیر حفاظت از حیات‌وحش و توسعه پایدار گردشگری گام بردارند.

این راهنمای طبیعت‌گردی از ثبت حضور گونه‌های ارزشمندی، چون گوزن زرد ایرانی در جنگل‌های دز و کرخه خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: کوچک‌ترین پستاندار جهان یعنی حشره‌خور کوتوله و بزرگ‌ترین پستاندار کره زمین یعنی نهنگ آبی در آب‌های خوزستان و خلیج فارس زیست یا تردد دارند.

بهبهانی ضمن هشدار درباره چالش‌های قاچاق پرندگان شکاری و تخریب زیستگاه‌ها، با تشریح نکات ایمنی و علمی درباره مار‌های خوزستان مانند افعی شاخدار، افعی جعفری و گرزه‌مار و تفاوت‌های زهر و سم، بر لزوم آموزش عمومی، عدم مداخله مخرب در طبیعت و حفاظت از این سرمایه‌های بی‌نظیر برای تحقق توسعه پایدار پرنده‌نگری و اکوتوریسم در خوزستان تاکید کرد.

وی با اشاره بر نقش کلیدی پرندگان و جانوران به عنوان «پاک‌بانان طبیعت» در کنترل جوندگان و بازچرخانی مواد در اکوسیستم، از گردشگران مو فعالان گردشگری خواست تا با خودآگاهی، آموزش و عدم مداخله مخرب، در حفظ این سرمایه‌های بی‌نظیر طبیعی و توسعه گردشگری در خوزستان بکوشند.

خوزستان با برخورداری از زیست‌بوم‌های متنوع از جمله پارک ملی کرخه، مناطق حفاظت‌شده و زیستگاه‌های ارزشمند، یکی از استان‌های مهم کشور در زمینه حفاظت از گونه‌های شاخص حیات‌وحش به شمار می‌رود.