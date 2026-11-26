به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین عالی‌نژاد اظهار کرد: در راستای نظارت بر بازار، مقابله با احتکار کالاهای اساسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ۴ هزار بسته ماکارانی ۷۰۰ گرمی کشف و با قیمت قدیم هر بسته ۴۷ هزار تومان بین شهروندان توزیع شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بسیج اصناف شهرستان بروجرد انجام شد و پس از کشف، این محموله باهدف حمایت از مردم و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، به قیمت سابق میان شهروندان بروجردی توزیع شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجرد با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر بازار گفت: برخورد با احتکار و سوءاستفاده از شرایط بازار، از اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی است و هرگونه کالای احتکاری که در جریان بازرسی‌ها کشف شود، با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه و باهدف حمایت از مردم، با نرخ مصوب یا نرخ قبلی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.