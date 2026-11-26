نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در اجتماع شبانه مردم همدان با تبریک هفته بسیج، این نهاد مردمی را نماد ایمان، اخلاص، فداکاری و خدمت بی‌منت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت الاسلام و المسلمین صلح میرزایی گفت: حضور مردم در میدان‌ها در پاسخ به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و با هدف حفظ آمادگی، انسجام و اتحاد ملی اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید این حضور و همراهی مردمی کمرنگ شود.

او با اشاره به نقشه‌های دشمن برای ایجاد نا امنی و آشوب در کشور تصریح کرد: دشمن تلاش داشت با ترکیب حملات نظامی و اقدامات آشوبگرانه در داخل کشور را با بحران مواجه کند، اما حضور آگاهانه مردم و ایستادگی نیرو‌های مدافع امنیت، این طراحی‌ها را با شکست مواجه کرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ایران از تاریخ درس گرفته و برخلاف تجربه‌های تلخ گذشته، امروز پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری ایستاده است، ایستادگی‌ای که زمینه‌ساز الطاف الهی و حفظ وحدت و اقتدار کشور شده است.

حجت الاسلام و المسلمین صلح میرزایی همچنین با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی افزود: امروز مردم با وجود تفاوت در سلایق سیاسی و میزان پایبندی‌های اعتقادی، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این همدلی و کاهش فاصله‌های اجتماعی از برکات حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

او با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌ویژه شهدای استان همدان از جمله شهید «علی چیت‌سازیان» و شهید «حسین همدانی»، تصریح کرد: ملت ایران به آرمان‌های شهدا وفادار است و از مسیر و اهدافی که آنان برای آن جانفشانی کردند، عقب‌نشینی نخواهد کرد.