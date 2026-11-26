وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بر حمایت وزارت دفاع در زمینه گردآوری اسناد جنگ‌های تحمیلی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهندس «مهرداد اخلاقی» از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد و با تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان کشور، اظهار داشت: امروز توفیقی شد که به همراه هیئت رئیسه وزارت دفاع و مسئولان سازمان‌های نظارتی، از این نمایشگاه بازدید کنیم و واقعاً بیش از آنچه انتظار داشتیم، شاهد فعالیت‌ها و اقدامات ارزشمندی بودیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح افزود: از مسئولان و دست‌اندرکاران و به‌ویژه مسئول نمایشگاه تشکر و تقدیر می‌کنم و امیدوارم وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بتواند بیش از آنچه در برنامه پیش‌بینی شده، از رشد این مجموعه حمایت کند.

وی با بیان اینکه تاریخ مصور و مدونی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های ملت شریف ایران در نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گردآوری شده است، گفت: از سردار کارگر عزیز نیز بسیار تشکر می‌کنم و امیدواریم که در سال‌های آینده موفق‌تر از همیشه بدرخشند.