به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، این مسابقات به مناسبت هفته بسیج و با همت معاونت علمی پژوهشی و بسیج دانش‌آموزی سپاه رودبار و همکاری پارک علم و فناوری و آموزش و پرورش شهرستان برگزار شده است.

شرکت‌کنندگان در چهار رشته ربات‌های فوتبالیست، جنگجو، آتش‌نشان و رالی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر دانش‌آموزی در حوزه رباتیک و فناوری از اهداف برگزاری این مسابقات است.

در پایان این رقابت‌ها به نفرات اول تا سوم احکام قهرمانی و جوایز اهدا شد.