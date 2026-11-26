پخش زنده
امروز: -
مسابقات رباتیک دانشآموزی با حضور ۲۵ تیم و ۵۰ دانشآموز بسیجی از شهرهای مختلف شهرستان رودبار در منطقه کِلِشتِر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، این مسابقات به مناسبت هفته بسیج و با همت معاونت علمی پژوهشی و بسیج دانشآموزی سپاه رودبار و همکاری پارک علم و فناوری و آموزش و پرورش شهرستان برگزار شده است.
شرکتکنندگان در چهار رشته رباتهای فوتبالیست، جنگجو، آتشنشان و رالی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
شناسایی و پرورش استعدادهای برتر دانشآموزی در حوزه رباتیک و فناوری از اهداف برگزاری این مسابقات است.
در پایان این رقابتها به نفرات اول تا سوم احکام قهرمانی و جوایز اهدا شد.