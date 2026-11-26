به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در بخش کارگردانی، علی ساعتی برای نمایش «۲۰ متر عقب‌تر»، رتبه نخست و تندیس و لوح افتخار، دریافت، و مجوز حضور در بخش فراگیر جشنواره تئاتر فجر را کسب کرد.

مرضیه قائمی‌مقدم هم برای نمایش «غول جنگل سبز» ضمن کسب رتبه نخست کارگردانی بخش کودک، به جشنواره بین المللی تئاتر کودک و‌نوجوان همدان راه یافت.

جشنواره کاسپین از اول تا چهارم آذرماه با حضور گروه‌های نمایشی استان‌های خراسان‌شمالی، سمنان، گیلان، مازندران و گلستان، در سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و کودک و نوجوان برگزار شد.