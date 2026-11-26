کشف آثار تاریخی و دستگیری چهارمتهم در بوکان

کشف آثار تاریخی و دستگیری چهارمتهم در بوکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ موسی بهاری درتشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری اشیای مشکوک به دوره‌های تاریخی در یک واحد مسکونی در یکی از محلات این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار افسران گمنام سازمان اطلاعات پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و شگرد‌های خاص پلیسی این واحد مسکونی را شناسایی و پس از هماهنگی لازم قضایی در بازرسی از محل تعداد ۱۴ قلم انواع اشیای مشکوک به عتیقه را کشف کردند و در این رابطه ۴ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ بهاری با اشاره به اینکه اقلام مکشوفه جهت تعیین هویت و قدمت تحویل میراث فرهنگی شده است تصریح کرد: قاچاق اشیاء عتیقه، تاراج هویت تاریخی و فرهنگی جامعه می‌باشد و از شهروندان تقاضا داریم برای حراست از میراث تاریخی و فرهنگی کشور با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ اعلام کنند.