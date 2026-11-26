در مراسمی از مادران و همسران معظم شهدای شهرستان بهمئی ، به پاس سال‌ها صبر، ایثار و فداکاری تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ امام جمعه شهر لیکک به همراه جمعی از مسئولان در گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها و روز تکریم مادران و همسران شهدای بهمئی از مقام آنها تجلیل کرد و گفت: مادران شهدا با تربیت فرزندانی مؤمن و مسئولیت‌پذیر و همسران شهدا با همراهی و پشتیبانی از آنان، با الگویی برگرفته از ایمان، وفاداری و صبر حضرت‌ام‌البنین (س)، سهمی ماندگار در حماسه ایثار و شهادت داشته‌اند.

حجت الاسلام اسماعیل صلواتی بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان، حفظ همبستگی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید شد و افزود: تکریم مادران و همسران شهدا پاسداشت صبر و فداکاری زنانی است که با ایستادگی خود پشتوانه حماسه‌های ماندگار ایران شدند.

وی با اشاره به اینکه ، نام و یاد این اسوه‌های ایثار، بخشی ماندگار از تاریخ مقاومت و افتخار کشور است گفت: هشت سال دفاع مقدس، میدان ظهور ایثار و استقامت مادرانی بود که اگرچه خود در خاکریز‌های نبرد حضور نداشتند، اما فرزندان پرورش‌یافته در دامان آنان، در خط مقدم دفاع از کیان اسلام و خاک وطن ایستادند و با فریاد الله‌اکبر، به ندای حق و ولایت لبیک گفتند.

امام جمعه لیکک با بیان اینکه ، مادران شهدا با تأسی به این بانوی بزرگ اسلام، عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود را در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب و اسلام تقدیم کردند و با تربیت فرزندانی مؤمن، شجاع و مسئولیت‌پذیر، سهمی بی‌بدیل در خلق حماسه دفاع مقدس داشتند ادامه داد: این مادران، رهروان مکتب حضرت‌ام‌البنین (س) بودند ، بانویی که با تقدیم چهار فرزند در راه امام حسین (ع)، الگویی جاودان از وفاداری، ولایت‌مداری و صبر شد.

در این دیدار یاد و خاطره شهیدان والامقام شهرستان بهمئی گرامی داشته شد و حاضران با تجلیل از صبر و استقامت مادران شهدا نقش ارزشمند آنان را در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت ستودند ,

گفتنی است شهرستان بهمئی 129 شهید به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.