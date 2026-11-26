معاون آموزشی وزارت بهداشت، با تأکید بر لزوم برخورداری از زیرساخت‌های بالینی در آموزش پزشکی، از برنامه‌های وزارت برای بازنگری در آئین‌نامه‌های آموزشی و اصلاح ظرفیت پذیرش رشته‌های دندانپزشکی و پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت در مجمع سراسری شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر ضرورت مشارکت فعال دانشجویان در تصمیم‌گیری‌های آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به نیاز به اصلاح برخی مقررات قدیمی، از بررسی سازوکار حضور نمایندگان دانشجویان در ساختارهای تصمیم‌گیر وزارت خبر داد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به چالش‌های دانشجویان دوره دکتری تخصصی، اعلام کرد که تدوین آئین‌نامه «دکتری پاره‌وقت» جهت تعیین شفاف وضعیت تحصیلی، مزایا و سنوات دانشجویان در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، از تصویب ظرفیت سال آینده در شورای معین انقلاب فرهنگی خبر داد.

وی در ادامه با هشدار نسبت به اشباع بازار کار داروسازی، بر ضرورت توسعه فرصت‌های شغلی در صنعت و بیمارستان‌ها تأکید کرد.

چنگیز همچنین خاطرنشان کرد که آموزش رشته‌های بالینی بدون ظرفیت‌های عملی و محیط‌های خدماتی (مانند بهداشت و ارتوز) امکان‌پذیر نیست و باید ماهیت حرفه‌ای این رشته‌ها حفظ شود.