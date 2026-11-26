رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی از افزایش تعداد مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی مشکوک و دست‌ساز در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد که تاکنون دو نفر بر اثر این مسمومیت جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمیدرضا عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، گفت: در پی افزایش مصرف مشروبات الکلی مشکوک و دست‌ساز، شمار مسمومان به ۲۰ نفر رسیده است.

او خاطرنشان کرد: شدت مسمومیت در برخی از موارد بسیار بالا بوده و در حال حاضر ۷ نفر از مسمومان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند.

عمرانی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش شمار مسمومان، بر ضرورت مراجعه فوری به مراکز درمانی تأکید کرد.

وی افزود: حتی در صورتی که فرد علائم ظاهری مسمومیت را نشان نمی‌دهد، به دلیل احتمال تأخیر در ظهور علائم، باید بدون فوت وقت به بیمارستان مراجعه کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی با اشاره به خطرات مصرف متانول، افزود: مسمومیت با این ماده می‌تواند منجر به عوارض جبران‌ناپذیری از جمله اختلالات بینایی، نابینایی، نارسایی کلیوی و مرگ شود. تأخیر در دریافت درمان‌های تخصصی، ریسک وقوع این عوارض را به شدت افزایش می‌دهد.

او در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از مصرف این مواد، نسبت به اطلاع‌رسانی و هشدار به اطرافیان خود نیز اقدام کنند تا از وقوع موارد جدید مرگ‌ومیر جلوگیری شود.