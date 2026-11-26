مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از ثبت ۵۲ حادثه و ۳۸۴ نفر حادثه‌دیده در جریان عملیات‌های امداد و نجات این جمعیت طی آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

ثبت ۵۲ حادثه و ۳۸۴ نفر حادثه‌دیده در عملیات‌های هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری

ثبت ۵۲ حادثه و ۳۸۴ نفر حادثه‌دیده در عملیات‌های هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری میرقائد گفت: در آبان‌ماه سال جاری، نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر استان در ۵۲ حادثه حضور یافتند که در مجموع ۳۸۴ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند و از خدمات امدادی بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات‌ها افزود: در جریان این حوادث، ۹۱ نفر مصدوم شدند که ۲۶ نفر از آنان توسط نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۶ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ مورد عملیات نجات فنی نیز به ثبت رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به توان عملیاتی به‌کارگیری‌شده در این مدت تصریح کرد: برای پاسخگویی به حوادث آبان‌ماه، ۱۲۱ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۹۲ نیروی عملیاتی در سطح استان به کارگیری شدند که بیانگر تلاش و آمادگی امدادگران برای ارائه خدمات در شرایط مختلف است.

طاهری میرقائد در ادامه با اشاره به پراکندگی جغرافیایی حوادث در شهرستان‌های استان گفت: شهرستان‌های شهرکرد، خانمیرزا و کوهرنگ با ثبت مجموعاً ۷ عملیات، بیشترین تعداد حوادث را به خود اختصاص دادند و شهرستان بن نیز با یک عملیات، کمترین تعداد حوادث را در این بازه زمانی ثبت کرد.