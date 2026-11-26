دو هزار و ۲۱۶ اصله نهال هم‌زمان با هفته بسیج و در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در هشت شهرستان سیستان و بلوچستان غرس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این طرح با هدف توسعه فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی، پویش‌های نهال‌کاری در هشت شهرستان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این طرح یک‌هزار و ۲۰۰ اصله نهال در زابل، ۳۰۰ اصله در دشتیاری، ۱۶۸ اصله در کنارک، ۱۶۸ اصله در دلگان، ۱۰۰ اصله در نیمروز، ۱۰۰ اصله در ایرانشهر، ۱۰۰ اصله در مهرستان و ۸۰ اصله در لاشار غرس شد.

پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست، از ویژگی‌های این پویش بود که در بخشی از برنامه‌ها، نهال‌ها به یاد شهدای والامقام و دانش‌آموزان شهید میناب غرس شدند.