به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، حجت الاسلام سرایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا در مراسم قدردانی از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در مراغه با گرامیداشت مقام شامخ شهدا و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های آنان گفت:قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، تکریم فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت اصیل انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام سرایی افزود:خانواده‌های شهدا با صبر و بردباری خود، پرچم عزت و سربلندی ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهیدان اظهار داشت:شهیدان با گذشتن از جان خویش، راه حقیقت، عدالت، استقلال و سربلندی ملت را روشن کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا افزود:بسیجیان در دوران دفاع مقدس، جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم با غیرت برای دفاع از دین و میهن ایستادند و به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه شهدا، مظهر بندگی، ایثار و انتخاب آگاهانه در مسیر حق بودند گفت: خون پاک این شهیدان ضامن بیداری ملت‌ها و پایداری جبهه حق خواهد بود.

حجت الاسلام سرایی گفت:خانواده‌های شهدا امانتداران بزرگترین سرمایه معنوی به شمار می‌روند و شایسته عالی‌ترین مراتب تکریم و خدمت‌ هستند.

وی افزود: ملت بزرگ ایران با ایستادگی، پایداری و مقاومت بی مثال خود ابهت دشمن آمریکایی _ صهیونی را در جهان به زیر کشیدند.

سرهنگ حیدری فرمانده سپاه ناحیه مراغه نیز در این مراسم گفت: به برکت خون‌های پاک شهدا ملت بزرگ ایران با اقتدار در برابر دشمن ایستاده‌اند.

سرهنگ حیدری افزود: شهدا درس آموخته مکتب عاشورا بودند و از جان شیرین خود گذشتند تا ملت بزرگ ایران در طول تاریخ سرافراز و سربلند باشند.

وی گفت: ادامه راه و هدف شهدا وظیفه ما را به عنوان همرزمان این عزیزان سخت و سنگین کرده است.

در پایان این مراسم از مادران و همسران شهدای پاسدار و بسیجی جنگ رمضان قدردانی شد.