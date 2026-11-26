به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر میرسامان پیشوایی، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، در پیامی به مناسبت ۵ آذر، سالروز تأسیس بسیج مستضعفین تأکید کرد: تفکر و نگرش جامعه استادان بسیجی مبتنی بر رویکرد «ائتلاف برای تکمیل» و نفی جریان‌هایی که برای تضعیف و تزئین ائتلاف کرده‌اند، شکل گرفته است و سازمان بسیج اساتید خود را مکلف به تقویت «حرکت اساتید انقلابی» برای تکمیل راه پیشرفت انقلاب اسلامی و فرآیند «تبدیل دانایی به توانایی» می‌داند. معتقدیم که جهاد در این راه امروز مقدس‌ترین و راهبردی‌ترین اقدامی است که یک استاد بسیجی می‌تواند در راستای دستیابی به «ایران هرچه قوی‌تر» انجام دهد.

متن پیام به شرح زیر است:

باسمه‌تعالی

ایام هفته بسیج برای آحاد مستضعفان و آزادی‌خواهان عالم یادآور هدایت‌های الهی دو حکیم بزرگ عصر ما، امام خمینی (رحمت الله علیه) و شهید امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) است که با دوراندیشی و تفقه فراراهبردی نهالی را کاشتند و رشد دادند که امروز چنان به درختی تناور تبدیل شده است که اژدهای هفت سر دشمن مستکبر را عاجز از اقدام و بلکه تصمیم مؤثر کرده است. اتکال این دو عالم فرزانه بر خداوند سبحان و اعتماد آنها به آحاد مردم راز رشد بی‌توقف شجره طیبه بسیج و جوشش‌های مردمی است که بیش از ۲۷۰ شب در میدان مبارزه با استکبار، حماسه حضور را معنا بخشیده و ذره‌ای به عقب ننشسته‌اند. تجربه مسیر طی شده بر همگان اثبات کرده است که مسیر عزت و پیشرفت ملت‌های مستقل و آزاده جز با تمسک به اصل توحید و نقش‌آفرینی مردم به دست نمی‌آید.

در این هنگامه، بر خود لازم می‌دانم سالروز تأسیس بسیج مستضعفین را به همه آزادگان جهان و به خصوص استادان بسیجی تبریک عرض کرده و بار دیگر بر تعهد اساتید انقلابی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و استادان شهید تأکید کنم. بی‌تردید ترور سبعانه اساتید دانشگاه و حمله به مراکز دانشگاهی توسط دشمن تمدن‌ستیز و خردکش، بزرگترین گواه بر نقش پیش‌رونده و پیش‌برنده اساتید انقلابی در خلق اقتدار و پیشرفت برای ایران اسلامی است. سلسله نورانی شهدای استاد، از چمران تا شمقدری، همچو ستاره‌هایی درخشنده راه روشن پیشرفت در گام دوم انقلاب اسلامی را برای جریان نخبگی کشور نمایان کرده‌اند؛ جریانی که مسئولانه و عالمانه فرآیند «تبدیل دانایی به توانایی» را شکل داده و حیات طیبه را برای ملت‌های آزاده به ارمغان می‌آورد. در جهان امروز رویکرد جریان نخبگی به تحولات اجتماعی، بیش از پیش در سعادت و شقاوت جوامع ایفای نقش می‌کند. در واقع، هسته‌های نخبگانی با انتخاب و تصمیمات خود می‌توانند امت‌ساز یا امت‌سوز باشند. با یک نگاه کل‌گرایانه به کنش‌های نخبگانی در کشور، می‌توان سه جریان نخبگی عمده را در ایران شناسایی کرد.

ائتلاف برای تضعیف: این جریان نخبگی توفیقات را نمی‌بیند و حتی بارزترین موفقیت‌ها را هم به شکست تفسیر و به غلط استقلال جریان نخبگی را در عدم تمجید از آن‌ها تعریف می‌کند. هر چند که به ظاهر جهان‌بینی بسیاری از آن‌ها پوچ‌گرایی نیست، اما در عمل کنش آن‌ها موجب پوچ‌گرایی اجتماعی می‌شود. اصحاب این جریان مبلغان یاس اجتماعی هستند که حاصلش کاستن از مشارکت اجتماعی برای حل مسائل کلیدی و بن‌بست اصلاح امور و پیشرفت کشور است. آنها قائلند که اصلاح سیاست‌ها راهگشا نیست بلکه اشکال ذات جامعه ایرانی و نظام حکمرانی برخواسته از مردم است. نوشته یا نانوشته ائتلاف آن‌ها برای کاستن شکل گرفته و پیامدش جز سقوط و انحطاط نیست.

ائتلاف برای تزئین: دلبستگی یا وابستگی به وضع موجود آنها را کر و کور کرده است. کاستی‌ها را توجیه کرده، شکست‌ها را هم پیروزی دیده و آن‌ها جشن می‌گیرند. پاک فراموش کرده‌اند که نخبگان مصلحان جامعه هستند و نه محافظان وضع موجود. خواسته یا ناخواسته در مرام آن‌ها اصلاح برابر با براندازی است و جالب اینکه التفات ندارند که درجازدن خود بزرگترین عامل انحطاط و نابودی است. ائتلاف آن‌ها برای آراستن و تزئین وضع موجود و پنهان کردن زمینه‌های بهبود شکل گرفته است که نتیجه‌ای جز جمود جامعه ندارد. هر چند که به ظاهر خیلی مخالف جریان «ائتلاف برای تضعیف» هستند اما پیامد رویکرد هر دو جریان بن‌بست اصلاح و بهبود است.

ائتلاف برای تکمیل: دغدغه اهل این ائتلاف نخبگانی تلاش برای رفع کاستی به منظور ساخت آینده بهتر است. شکست‌ها را می‌بینند و می‌پذیرند اما از آن‌ها یاد می‌گیرند و دستگیره‌ای برای توفیقات آینده می‌سازند. خود را مأمور به غواصی مشکلات و دردها و نه انکار یا بزرگ‌نمایی آن‌ها دانسته و دردها را درمان و هدف خود را تکمیل و نه تضعیف یا تزئین تعریف می‌کنند.

پیامبران امیدند و انگیزاننده توده‌ها برای مشارکت به منظور خلق جامعه‌ای بهتر از گذشته. انحطاط را برابر عدم‌نقش‌آفرینی می‌دانند و هیچ‌گاه مسئولیت دیگران را مقدم بر مسئولیت خود نمی‌بینند. آری، ائتلاف آن‌ها برای تکمیل است و پیامدش صعود جامعه به قله‌های توفیق.

تفکر و نگرش جامعه استادان بسیجی مبتنی بر رویکرد «ائتلاف برای تکمیل» و نفی جریان‌هایی که برای تضعیف و تزئین ائتلاف کرده‌اند، شکل گرفته است و سازمان بسیج اساتید خود را مکلف به تقویت «حرکت اساتید انقلابی» برای تکمیل راه پیشرفت انقلاب اسلامی و فرآیند «تبدیل دانایی به توانایی» می‌داند. معتقدیم که جهاد در این راه امروز مقدس‌ترین و راهبردی‌ترین اقدامی است که یک استاد بسیجی می‌تواند در راستای دستیابی به «ایران هرچه قوی‌تر» انجام دهد و بسیج اساتید باید از تمام توان و ظرفیت خود و جامعه استادی کشور برای گسترش این جریان نخبگی مسئولیت‌پذیر و نقش‌آفرین بهره گیرد. مایلم در پایان، از این مقال استفاده کرده و از همه اساتیدی که دل در گرو پیشرفت ایران اسلامی دارند دعوت کنم که با پیوستن به این حرکت عظیم و باشکوه ضمن ادای مسئولیت ملی و انقلابی، در ساختن ایران آینده سهیم شوند؛ باشد که این جوشش استادی نقشی ماندگار در تاریخ ایران اسلامی و جهان به جای گذارد؛ بعونه و لطفه.

میر سامان پیشوائی

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور