فیلم‌های سینمایی «مدال»، «شب طولانی»، «قهرمان تایچی» و «یتیم ها»، پنجشنبه ۵ و جمعه ۶ آذر از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «مدال» محصول ۲۰۲۳ کشور هند در گونه حادثه‌ای، امروز ساعت ۱۵:۳۰، پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: راجا سردستۀ یک گروه تبهکار است که از هیچ خشونت و جنایتی نسبت به تبهکاران دیگر روگردان نیست. پخش یک گزارش تحقیرآمیز از محل زندگی و خانوادة راجا در روستا باعث می‌شود تا او خبرنگار آن گزارش را گروگان گرفته و داستان زندگی خود را برای او تعریف کند و...

جمعه ۶ آذر، ساعت ۰۰:۳۰ فیلم سینمایی «شب طولانی» محصول ۲۰۲۴ کشور فرانسه و بلژیک، در گونه پلیسی و جنایی پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مدی بالا جوان سیاه پوستی است که به کار کلیدسازی سیار مشغول است. او که به تنهایی در اتومبیل ون خود زندگی میکند، در هر ساعت از شبانه روز، پاسخگوی مشتریان است. یک شب دختر جوانی -که خود را کلر معرفی می‌کند با او تماس گرفته و برای گشودن قفل درِ آپارتمانش درخواست کمک می‌کند ولی ...

فیلم سینمایی «قهرمان تایچی» محصول ۲۰۱۲ کشور چین، هنک کنگ، در گونه حادثه‌ای رزمی، جمعه ۶ آذر، ساعت ۸:۳۰، پخش می شود.

داستان فیلم درباره جوانی به نام یانگ لوچان است که استعداد فوق العاده‌ای در هنر‌های رزمی دارد و برای یادگیری سبک مبارزه تایچی به روستای چن برمی گردد. اما از آنجایی که آموزش تایچی به افراد غریبه ممنوع است با مخالفت اهالی روستا روبه رو می‌شود و ...

همچنین ساعت ۱۴:۰۰ جمعه ۶ آذر، فیلم سینمایی «یتیم ها» محصول ۲۰۲۵ کشور فرانسه در گونه خانوادگی حادثه‌ای پخش می شود.

داستان فیلم درباره دو دوست دوران کودکی گابریل و دریس هست. گابریل و دریس در پرورشگاه بزرگ شده‌اند. اما در بزرگسالی مسیر‌های متفاوتی را انتخاب کرده‌اند. یکی پلیس شده و دیگری پس از بیرون آمدن از ارتش، وارد دنیای جرم و جنایت شده است.