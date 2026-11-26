مدیر انتشارات انقلاب اسلامی گفت: «بشارت فتح» کتابی با محور بازخوانی پیروزی از منظر رهبر شهید انقلاب و بر اساس سوره فتح به نگارش آمده است. اثری که سنت‌های الهی و امید به پیروزی نهایی در برابر جبهه باطل را تبیین می‌کند.



مدیر انتشارات انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: نویسندگان پس از شهادت رهبر انقلاب در کنار فعالیت‌های فرهنگی و تولید آثار مرتبط با شخصیت و اندیشه ایشان، بخشی از تلاش خود را به تولید محتوای مکتوب اختصاص دادند.

وی افزود: حاصل این تلاش، تولید سه کتاب با موضوع دشمن‌شناسی، شناخت سنت‌های الهی و بازخوانی پیروزی از منظر رهبر شهید انقلاب است.

آقای محمدرضا حبیب‌اللهی گفت: نخستین کتاب این مجموعه با عنوان «هندسه ۹۰» به موضوع دشمن‌شناسی و دومین اثر با عنوان «در آغوش نیل» به شناخت سنت‌های الهی می‌پردازد که با کتاب «بشارت فتح»، این سه‌گانه تکمیل شد.

مدیر انتشارات انقلاب اسلامی افزود: شکل‌گیری کتاب «بشارت فتح» به دو سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که رهبر شهید انقلاب فرمان قرائت سوره فتح را برای عبور از شرایط دشوار و رسیدن به پیروزی نهایی صادر کردند.

وی افزود: این کتاب برگرفته از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره سوره فتح است که پس از شهادت ایشان، روند تدوین و تولید آن سرعت گرفت و هم‌زمان با دومین سالگرد صدور آن پیام، رونمایی و به مخاطبان عرضه شد.