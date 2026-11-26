به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی، اقدامات هدفمند پلیسی و در راستای برخورد قاطع با سارقان، موفق شدند طی یک ماه گذشته ۳۶ باند سرقت را در سطح استان شناسایی و منهدم کنند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: در جریان این اقدامات، ۱۰۸ نفر از اعضای این باندها شامل سارقان و مالخران شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در این مدت، ۳۸ دستگاه خودرو و ۶۷ دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

هاشمی‌فر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مجرمان خاطرنشان کرد: هیچ نقطه امنی برای سارقان در استان لرستان وجود ندارد و مأموران انتظامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه جولان به مجرمان و مخلان امنیت مردم را نخواهند داد.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از اقدامات قانونی پلیس، گفت: برخورد با عاملان سرقت با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت و پلیس با تمام توان برای صیانت از اموال، امنیت و آرامش شهروندان پای کار است.