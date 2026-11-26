بازرسی‌های گسترده از زنجیره توزیع کالا‌های اساسی در آذربایجان غربی به شناسایی تخلفات میلیاردی در بخش اصناف و کشف محموله‌های قاچاق منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بازار محصولات و کالا‌های اساسی کشاورزی در آذربایجان غربی زیر ذره‌بین نظارت‌های مستمر قرار گرفت. محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با اعلام این خبر جزئیات عملکرد بازرسان را از اسفند ماه گذشته تا کنون تشریح کرد.

طبق گفته وی، از مجموع ۶ هزار و ۴۶۹ بازرسی انجام‌شده از واحد‌های صنفی، حجم قابل توجهی از واحد‌ها با رعایت قوانین فعالیت کرده‌اند؛ با این حال، برای متخلفان راه فراری باقی نمانده است. تشکیل بیش از ۱۰۰۰ پرونده تخلف صنفی و ارجاع ۸۵ صورت‌جلسه قاچاق به مراجع قضایی، نشان‌دهنده برخورد جدی با سودجویان است.

بررسی ارزش ریالی این تخلفات نشان می‌دهد که سهم تخلفات صنفی (مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت) ۱۸۹.۳ میلیارد ریال و سهم کالا‌های قاچاق کشف‌شده ۵۴.۲ میلیارد ریال بوده است.

سازمان جهاد کشاورزی استان بار دیگر تأکید کرد: حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در بازار محصولات کشاورزی، خط قرمز این مجموعه است و نظارت‌های میدانی بدون اغماض ادامه خواهد داشت.