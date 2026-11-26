بسیج سازندگی استان البرز یک‌هزار و ۳۱۷ منزل مسکونی محرومان و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم در استان البرز را در یک سال گذشته بازسازی و مرمت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز البرز ، سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار، مسئول بسیج سازندگی استان البرز گفت: همزمان با هفته بسیج، ۵۰ منزل مسکونی در مناطق مختلف استان پس از بازسازی به خانواده‌های کم‌برخوردار تحویل داده شد.

وی افزود: این واحدها در شهرستان‌های اشتهارد، طالقان، ساوجبلاغ و چهارباغ، مناطق مختلف کرج و منطقه آسارا مرمت شده‌اند که با مشارکت گروه‌های جهادی بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و خیران به سرانجام رسیده است.

مسئول بسیج سازندگی استان البرز با اشاره به تداوم طرح بازسازی خانه‌های محرومان و منازل آسیب‌دیده از جنگ تصریح کرد: از هفته بسیج سال گذشته تاکنون، یک‌هزار و ۳۱۷ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۱۰۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بازسازی شده است.

وی حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ترمیم خسارات واردشده به منازل مسکونی را از اولویت‌های فعالیت گروه‌های جهادی بسیج سازندگی استان برشمرد.