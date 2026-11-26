معاون فاوا فراجا، با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌دستگاهی گفت: حل مسائل پیچیده‌ای مانند ترافیک و تصادفات جاده‌ای، نیازمند هم‌افزایی فناوری اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احمد دولت‌خواه در مراسم رونمایی از سامانه‌های هوشمند پلیس راهور فراجا، با اشاره به اهمیت همسویی فناوری اطلاعات با حوزه‌های تخصصی و عملیاتی اظهار کرد: یکی از مفاهیم مهم در توسعه سامانه‌های هوشمند، ایجاد همسویی میان فناوری اطلاعات و مدیریت عملیاتی است. هر جا توانسته‌ایم این ارتباط را به‌درستی برقرار کنیم، نتایج و دستاورد‌های بیشتری به دست آورده‌ایم.

وی افزود: در حوزه راهنمایی و رانندگی نیز این همسویی شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که پلیس پس از طرح نیاز‌های عملیاتی خود، تا پایان مسیر در کنار مجموعه فناوری اطلاعات ایستاد و از ظرفیت‌های تخصصی آن استفاده کرد تا در نهایت شاهد شکل‌گیری سامانه‌هایی باشیم که امروز رونمایی شدند.

معاون فاوا فراجا با اشاره به تجربه‌های گذشته در توسعه فناوری‌های سازمانی تصریح کرد: صرفاً اتصال فناوری اطلاعات به یک نیاز، به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود؛ بلکه در بسیاری از موارد باید فرآیند‌ها اصلاح شوند، ساختار‌ها تغییر کنند و مهارت‌های جدید شکل بگیرند تا فناوری بتواند خروجی مؤثر و کاربردی داشته باشد.

دولت‌خواه در ادامه با اشاره به پیچیدگی مسائل حوزه ترافیک گفت: مسئله ترافیک از جمله مسائل پیچیده‌ای است که نمی‌توان برای آن یک راهکار خطی و ساده ارائه کرد. این مسائل با عدم قطعیت همراه هستند و برای حل آنها باید از روش‌های علمی استفاده کرد؛ به این معنا که مسائل کلان را به موضوعات کوچک‌تر تقسیم کنیم و برای هر بخش راهکار مناسب پیدا کنیم تا به‌تدریج امکان حل مسئله اصلی فراهم شود.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم مدیریت ترافیک را ضرورت مشارکت چندین دستگاه و سازمان دانست و اظهار کرد: مسئله‌ای مانند ترافیک و تصادفات جاده‌ای را یک سازمان به‌تنهایی نمی‌تواند حل کند. همه دستگاه‌های مرتبط باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با همکاری و هم‌افزایی، برای کاهش مشکلات و خسارات ناشی از حوادث رانندگی اقدام کنند.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا با اشاره به همکاری‌های شکل‌گرفته میان پلیس راهور، سازمان راهداری و سایر مجموعه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: تجربه امروز یک نمونه موفق از همکاری بین‌دستگاهی است که توانسته دستاورد‌های ارزشمندی به همراه داشته باشد. این الگو باید در سایر حوزه‌هایی که با محوریت پلیس دنبال می‌شوند نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تداوم این همکاری‌ها گفت: آمار تلفات و خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای، بخشی از سرمایه‌های کشور را از بین می‌برد و بر روند توسعه نیز تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین امیدواریم با مشارکت همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت فناوری و راهکار‌های علمی، بتوانیم گام‌های مؤثری برای حل این مسائل برداریم.