به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عملیات رفع تصرف ۱۶ هکتار از اراضی ملی در منطقه جبرآباد شهرستان دلگان با هدف صیانت از حقوق دولت و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی، توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شد.

در جریان این عملیات، با بررسی مستندات پرونده، جانمایی مختصات دقیق و انجام استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌ربط، حریم طرح هادی روستای مجاور و محدوده اراضی کشاورزی مشخص شد.

همچنین با نصب بنچمارک و تعیین حدود، اراضی کشاورزی و محدوده روستایی از اراضی ملی تفکیک و ۱۶ هکتار از اراضی مازاد بر واگذاری رفع تصرف شد.