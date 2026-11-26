استان فارس با برخورداری از اقلیم‌های متنوع و تنوع ژنتیکی باغات، جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان کلیدی تأمین امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک در کشور تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهجت حقیقی رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس گفت: این استان هم‌اکنون با ۷ هزار و ۱۷۳ هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه بیش از ۱۵ هزار تن محصول، رتبه چهارم تولید زیتون در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: عملیات برداشت زیتون در فارس، بسته به نوع رقم، یک روند طولانی و پویا را طی می‌کند. برداشت ارقام کنسروی از نیمه شهریورماه در شهرستان‌های فسا، استهبان، بیضا، شیراز و کوار آغاز شده و این چرخه تا اوایل آذرماه با جمع‌آوری ارقام روغنی در تمامی مناطق زیتون‌خیز استان ادامه می‌یابد.

بهجت حقیقی بیان کر: در این میان، شهرستان‌های فسا، بیضا، استهبان، شیراز، کوار و ممسنی به عنوان قطب‌های اصلی تولید این محصول در سطح استان شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به تنوع اقلیمی فارس ادامه داد: شرایط اقلیمی متنوع استان امکان پرورش ارقام مختلف زیتون را فراهم کرده و فارس را به یکی از ارکان مهم تأمین این محصول و امنیت غذایی در سطح کشور تبدیل کرده است.

برنامه‌ریزی برای فرآوری و عرضه محصول زیتون

جمشیدی کارشناس زیتون مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به چالش‌های مربوط به بازاریابی و فرآوری محصول مازاد بر نیاز استان، بیان کرد: مدیریت بازار و فرآوری محصول از دغدغه‌های اصلی بهره‌برداران است و در همین خصوص برنامه‌ریزی‌هایی برای هماهنگی با صنایع تبدیلی و کارخانه‌های فرآوری داخل و خارج از استان انجام شده است.

وی افزود: هدف از این هماهنگی‌ها آن است که محصول باکیفیت تولیدشده در فارس، با حذف واسطه‌های غیرضروری و با قیمت عادلانه وارد چرخه مصرف شود.

جمشیدی با تأکید بر اهمیت زمان برداشت زیتون در حفظ کیفیت محصول گفت: توجه به زمان دقیق برداشت برای حفظ ویژگی‌های تغذیه‌ای و میزان اسید‌های چرب مفید این میوه ضروری است.

کارشناس زیتون مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: انتقال سریع میوه‌های برداشت‌شده به کارگاه‌های روغن‌کشی و واحد‌های کنسروسازی نقش مهمی در جلوگیری از افت کیفیت محصول دارد و رعایت اصول استاندارد برداشت نیز می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی محصول برای باغداران کمک کند.