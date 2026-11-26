دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی معاونت علمی ریاست جمهوری، در جمع مدیران شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت نفت عنوان کرد: بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات راهبردی صنعت نفت، با توجه به پیچیدگی‌های فنی و فرایندی این تجهیزات و نقش آنها در تداوم فعالیت صنایع نفت و گاز، از اولویت‌های این ستاد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، محسن نظری، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی، در نشست با مدیران شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت نفت، با اشاره به اهمیت راهبردی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در این صنعت، بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های داخلی برای تأمین نیاز‌های گلوگاهی و کاهش وابستگی به منابع خارجی تأکید کرد.

وی بیان کرد: این رویکرد، با تمرکز بر توسعه تحقیق و توسعه، ارتقای توان فناورانه شرکت‌های داخلی و بهره‌گیری از ابزار‌های حمایتی و تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دنبال می‌شود.

نظری با بیان اینکه تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت نفت از جمله تجهیزات راهبردی کشور به شمار می‌روند، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این تجهیزات در شرایط فرایندی پیچیده و محیط‌های عملیاتی خاص فعالیت می‌کنند و همین موضوع، طراحی، ساخت و بومی‌سازی آنها را به فعالیتی تخصصی و مبتنی بر دانش فنی پیشرفته تبدیل کرده است. از این رو، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و گلوگاهی صنعت نفت، یکی از اولویت‌های جدی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی است.

وی با اشاره به ضرورت نگاه زنجیره‌ای به توسعه ساخت داخل افزود: تحقق بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی را نمی‌توان صرفاً به ساخت یک محصول یا جایگزینی نمونه خارجی محدود کرد؛ بلکه این فرایند باید با شناخت نیاز‌های واقعی صنعت، شناسایی حلقه‌های دارای وابستگی فناورانه و برنامه‌ریزی برای توسعه توانمندی‌های داخلی در سراسر زنجیره ارزش تولید دنبال شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی، تحقیق و توسعه را یکی از پیش‌نیاز‌های اساسی تحقق این هدف دانست و تصریح کرد: توسعه فناوری در حوزه تجهیزات صنعت نفت باید با محوریت بخش خصوصی و نقش‌آفرینی مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال شود. شرکت‌های داخلی دارای ظرفیت فناورانه و صنعتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه، طراحی و مهندسی، ارتقای فناوری‌های ساخت و توسعه محصولات متناسب با نیاز‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز، زمینه کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی را فراهم کنند.

نظری ادامه داد: رویکرد ستاد در این زمینه، صرفاً حمایت از دستیابی به دانش فنی یا تولید نمونه اولیه تجهیزات نیست؛ بلکه توسعه دانش و فناوری باید هم‌زمان با توسعه کمی تولید، افزایش ظرفیت ساخت و فراهم‌کردن امکان مقیاس‌پذیری محصولات دنبال شود. به بیان دیگر، فناوری زمانی می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های راهبردی صنعت باشد که علاوه بر برخورداری از سطح قابل‌قبول دانش فنی، امکان تولید پایدار، تأمین نیاز بازار و ارائه خدمات موردنیاز در مقیاس صنعتی را نیز داشته باشد.

وی با اشاره به ابزار‌های حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای توسعه توان تولید داخل خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی، روش‌های متنوع تأمین مالی، تحریک و تقویت بازار و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، از جمله ابزار‌هایی هستند که معاونت علمی و ستاد‌های تخصصی می‌توانند برای پشتیبانی از شرکت‌های توانمند و رفع نیاز‌های گلوگاهی کشور به کار گیرند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها گفت: به‌کارگیری ابزار‌های حمایتی باید متناسب با ماهیت فناوری، سطح آمادگی محصول، نیاز صنعت و ظرفیت تولید شرکت‌ها صورت گیرد تا ضمن تسهیل مسیر توسعه فناوری، امکان ورود محصولات داخلی به بازار و افزایش سهم آنها در تأمین نیاز صنایع راهبردی فراهم شود.

وی همچنین تقویت ارتباط میان شرکت‌های سازنده تجهیزات، مجموعه‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران صنعت نفت را از الزامات توسعه این زیست‌بوم دانست و افزود: شناسایی نیاز‌های واقعی صنعت و اتصال آنها به توانمندی شرکت‌های داخلی، می‌تواند مسیر تعریف پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، توسعه محصولات جدید و تجاری‌سازی فناوری‌های بومی را هموار کند.

نظری در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دارای توان فنی و صنعتی در کنار ابزار‌های حمایتی و تأمین مالی معاونت علمی، می‌تواند زمینه رفع نیاز‌های اساسی صنعت نفت، کاهش هزینه‌های تأمین خارجی و شکل‌گیری ظرفیت‌های پایدار داخلی در حوزه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته را فراهم کند. تحقق این هدف مستلزم آن است که حمایت‌ها از مرحله توسعه فناوری تا تولید انبوه و ورود محصول به بازار، به‌صورت یکپارچه و متناسب با نیاز‌های واقعی صنعت دنبال شود.