به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: از روز شنبه ۷ آذر تا جمعه ۱۳ آذرماه، پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی پارس‌ایر، اطلس‌ایر، آسا جت، مهر و ایران‌ایر در فرودگاه بیرجند و پرواز‌های شرکت‌های پارس‌ایر و ماهان در فرودگاه طبس برقرار خواهد بود.

سید علی‌اکبر سیدی با اشاره به برنامه پرواز‌های فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند گفت: روز شنبه ۷ آذر، پرواز شرکت هواپیمایی پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و پیش بینی می‌شود ساعت ۱۰:۰۰ در بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت ساعت ۱۱:۰۰ انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۵:۳۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۷:۰۰ وارد بیرجند شود و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۷:۴۵ خواهد بود.

سیدی با بیان اینکه روز یکشنبه ۸ آذر، پرواز آسا جت ساعت ۰۷:۰۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۰۸:۱۵ وارد بیرجند شود، افزود: پرواز برگشت ساعت ۰۹:۰۵ خواهد بود و همچنین پرواز مهر ساعت ۱۰:۰۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش بینی می‌شود ساعت ۱۱:۳۰ به بیرجند برسد و ساعت ۱۲:۳۰ به تهران بازگردد.

به گفته وی پرواز اطلس‌ایر نیز ساعت ۱۵:۳۰ از تهران حرکت کرده و ساعت ۱۷:۰۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۷:۴۵ به مقصد تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی درباره برنامه روز دوشنبه ۹ آذرماه افزود: پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۹:۱۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۰:۲۵ در بیرجند به زمین بنشیند؛ پرواز برگشت ساعت ۱۱:۱۰ انجام خواهد شد.

سیدی افزود: همچنین پرواز آسا جت ساعت ۲۱:۲۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۲۲:۳۵ وارد بیرجند شود.

به گفته وی پرواز برگشت این شرکت ساعت ۲۳:۳۵ خواهد بود.

سیدی افزود: روز سه‌شنبه ۱۰ آذرماه، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند می‌شود؛ پرواز برگشت ساعت ۱۱:۰۰ انجام خواهد شد.

به گفته وی همچنین پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۵:۳۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۷:۰۰ در بیرجند به زمین بنشیند و ساعت ۱۷:۴۵ به مقصد تهران بازگردد.

سیدی با اشاره به برنامه روز چهارشنبه ۱۱ آذر گفت: پرواز آسا جت ساعت ۰۷:۰۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۰۸:۱۵ وارد بیرجند شود؛ پرواز برگشت ساعت ۰۹:۰۵ خواهد بود.

وی افزود: همچنین پرواز مهر ساعت ۰۸:۳۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۰:۰۰ به بیرجند برسد و ساعت ۱۱:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام شود.

به گفته وی پرواز اطلس‌ایر نیز ساعت ۱۵:۳۰ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۱۷:۰۰ وارد بیرجند شده و ساعت ۱۷:۴۵ به تهران بازمی‌گردد.

وی افزود: روز پنجشنبه ۱۲ آذرماه، پرواز ایران‌ایر ساعت ۱۲:۳۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۴:۰۰ در فرودگاه بیرجند به زمین بنشیند.

سیدی گفت: پرواز برگشت نیز ساعت ۱۵:۱۰ از بیرجند به مقصد تهران خواهد بود.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی درخصوص برنامه روز جمعه ۱۳ آذر نیز افزود: پرواز پارس‌ایر ساعت ۱۶:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۸:۰۰ در بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت ساعت ۱۸:۴۵ انجام خواهد شد.

سیدی در ادامه به برنامه پروازی فرودگاه شهدای طبس اشاره کرد و گفت: روز یکشنبه ۸ آذر، پرواز شرکت هواپیمایی پارس‌ایر ساعت ۱۷:۱۵ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۸:۳۰ در فرودگاه طبس به زمین بنشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۹:۱۵ انجام خواهد شد.

به گفته وی همچنین روز چهارشنبه ۱۱ آذر، پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ساعت ۰۶:۳۰ از تهران انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۰۸:۰۰ وارد طبس شود؛ پرواز برگشت ساعت ۰۸:۵۰ خواهد بود.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: در مجموع طی هفته آینده ۲۸ سورتی پرواز در فرودگاه بیرجند و چهار سورتی پرواز در فرودگاه طبس برنامه‌ریزی شده که مجموع پرواز‌های فرودگاه‌های استان را به ۳۲ سورتی می‌رساند.