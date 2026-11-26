پویانمایی‌های سینمایی «انقراض» و «بازرس سان و عنکبوت سیاه» و فیلم سینمایی «خانواده باراتان»، پنج‌شنبه و جمعه ۵ و ۶ آذر در ساعت‌های ۱۳:۳۰، ۰۹:۰۰ و ۱۳:۳۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «انقراض» به کارگردانی «دیوید سیلورمن و ریموند اس. پرسی»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آدام دیوین، ریچل بلوم، کن جونگ و زازی بیتز؛ درباره فلامل‌ها موجودات بامزه‌ای هستند که می‌خواهند جشن گل بگیرند ولی اد و آپ خواهر و برادری هستند که در میان گروه همیشه خرابکاری می‌کنند و این بار هم جشن گل‌ها را به هم می‌زنند و جبسون رئیس گروه آنها را تنبیه می‌کند آنها نمی‌توانند در جشن گل‌ها شرکت نمایند. اد و آپ یک گل زیبای بزرگ می‌بینند و وارد گل می‌شوند بدون این که بدانند که این گل آنها را به سفر در زمان برده است. آنها با کلارنس که یک سگ کوچک است آشنا می‌شوند و به یک موزه حیوانات منقرض شده می‌روند و متوجه می‌شوند که آنها هم جز حیوانات منقرض شده هستند. اد و آپ تصمیم می‌گیرند که به زمان خود برگردند که ...

پویانمایی سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، جمعه ۶ آذر ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: کاراگاه سان یک عنکبوت است که در کارش خبره است و همه او را می‌شناسند. او قرار است با هواپیما به سفر برود که جینی یک عنکبوت کوچک که والدینش را از دست داده می‌خواهد نزد سان برود و از او بخواهد که او را به عنوان کاراموز قبول نماید و این کار جینی باعث می‌شود که سان از هواپیما جا بماند و اسکراب یکی از دوستان سابق سان او را سوار هواپیمای خود می‌کند. در هواپیما مردی به نام باگزی کشته می‌شود و اسکراب از سان می‌خواهد که قاتل را پیدا کند. سان که قبلا قاتل خطرناکی به نام ملخ قرمز را دستگیر کرده است به دنبال قاتل است که متوجه می‌شود که ملخ قرمز توسط افرادش آزاد شده و ...

فیلم سینمایی جدید «خانواده باراتان» به کارگردانی «کریشنا داس مورالی»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی سایکومار، سایجو کوروپ، آبیرام راداکریشنان، کالارنجینی و سریجا راوی؛ درباره آکاش مردی است که در خانواده پرجمعیتی زندگی می‌کند و سعی دارد که به عنوان فرزند ارشد خانواده وظایفش را خوب انجام دهد. پدر او سکته کرده و در بیمارستان پزشک معالجش به آکاش می‌گوید که ممکن ات که پدرش فوت کند و بهتر است همه اعضا خانواده تک به تک به دیدن او بروند. پدر که متوجه وضعیت خود شده به آکاش می‌گوید که در شهر دیگری که محل کارش بوده همسر و فرزندی دارد و دلش می‌خواهد قبل از مرگ آنها را هم ببیند. آکاش آنها را به شهر خودشان می‌آورد ولی بعد معلوم می‌شود که خطر مرگ کلا رفع شده است، خانواده ابتدا در مقابل همسر و پسر پدرشان موضع می‌گیرند و به فکر اموال پدرشان هستند.