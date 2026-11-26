فرمانده پلیس راهور فراجا، از افزایش سهم تبدیل تخلفات ثبت‌شده در سامانه‌های جاده‌ای به جریمه از کمتر از ۴۰ درصد به بیش از ۹۲ درصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیدتیمور حسینی، در مراسم رونمایی از سامانه‌های هوشمند پلیس راهور در ستاد فرماندهی فراجا، با تأکید بر اینکه دستاورد‌های امروز حاصل همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف است، از حمایت و همراهی سردار دولت‌خواه، سردار ناظر، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مجموعه‌های تخصصی و عملیاتی پلیس راهور قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: این اتفاق مبارک محصول یک کار تیمی و جمعی است و اگر حمایت‌های سردار دولت‌خواه، تلاش تیم متخصص و توانمند ناجی‌پژوهش و همکاری سازمان راهداری در ارسال به‌موقع اطلاعات و داده‌ها نبود، دستیابی به این موفقیت امکان‌پذیر نمی‌شد.

سردار حسینی با اشاره به ارتقای عملکرد سامانه‌های ثبت تخلفات جاده‌ای افزود: حدود یک سال و نیم تا دو سال گذشته، کمتر از ۴۰ درصد رکورد‌هایی که توسط سامانه‌های جاده‌ای ثبت می‌شدند، به جریمه در سامانه اجرائیات تبدیل می‌شدند؛ اما امروز با اصلاح فرآیند‌ها و همکاری سازمان راهداری، این رقم به بیش از ۹۲ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: با اصلاح فرآیند‌های تبادل اطلاعات و نگاه مثبت و حمایت مجموعه سازمان راهداری، امروز اشراف بسیار بهتری بر تردد‌های جاده‌ای کشور ایجاد شده است.

فرمانده پلیس راهور فراجا با اشاره به آمار تخلفات رانندگی گفت: امسال با وجود افزایش حدود ۱۱ درصدی ترددها، میزان تخلفات سرعت غیرمجاز در مجموع حدود سه تا چهار درصد کاهش یافته است که این موضوع نشان‌دهنده تأثیر اقدامات نظارتی و سامانه‌های هوشمند در مدیریت رفتار‌های ترافیکی است.

وی همچنین با قدردانی از تلاش مجموعه ستاد پلیس راهور، به‌ویژه سردار کرمی، سردار محمدی و مجموعه اجرائیات، بر نقش نیرو‌های متخصص و برنامه‌نویسان در توسعه سامانه‌های هوشمند تأکید کرد.

سردار حسینی خواستار حمایت و همکاری برای تبدیل دوربین‌های پایش تصویری به سامانه‌های پلاک‌خوان و ثبت تخلف شد و گفت: در حال حاضر حدود هفت تا هشت هزار سامانه تصویری در معابر شهری و جاده‌های کشور وجود دارد که تبدیل این ظرفیت به سامانه‌های هوشمند پلاک‌خوان می‌تواند نقش مهمی در افزایش پوشش نظارتی و کنترل تخلفات در محور‌های مواصلاتی و معابر شهری داشته باشد.

وی با اشاره به نتایج اولیه اجرای سامانه سرعت بحرانی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی سردار نوری و داده‌های سامانه‌های بهره‌برداری، در آبان‌ماه کاهش ۴۵۰ نفری جان‌باختگان حوادث رانندگی گزارش شده است که حتی اگر آمار نهایی پزشکی قانونی نصف این میزان را تأیید کند، باز هم با کاهش بیش از ۲۰۰ نفری جان‌باختگان مواجه خواهیم بود؛ دستاوردی که حاصل تلاش و همکاری مجموعه‌های مختلف است.

فرمانده پلیس راهور فراجا همچنین از برنامه‌ریزی برای تبادل اطلاعات تخلفات رانندگی با بیمه مرکزی خبر داد و گفت: در مذاکرات انجام‌شده با مسئولان بیمه مرکزی، مقرر شد اطلاعات مربوط به نمرات منفی و تخلفات حادثه‌ساز در اختیار این مجموعه قرار گیرد.

وی افزود: اگر تعرفه‌های بیمه وسایل نقلیه متناسب با رفتار رانندگی افراد و سوابق تخلفات آنها تعیین شود، می‌توان انتظار داشت این رویکرد تأثیر مطلوبی در اصلاح رفتار‌های ترافیکی و افزایش مسئولیت‌پذیری رانندگان داشته باشد.

سردار حسینی همچنین از توسعه همکاری‌ها برای راه‌اندازی سکوی پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این سکو با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت و راهبری عملیاتی سامانه‌های هوشمند اظهار کرد: توسعه فناوری و طراحی پلتفرم به‌تنهایی کافی نیست؛ همان‌طور که شرکت‌های بزرگی مانند اسنپ و آمازون در کنار زیرساخت نرم‌افزاری قدرتمند، از مدیریت و سازمان‌دهی عملیاتی مؤثر برخوردارند، سامانه‌های پلیس نیز برای دستیابی به اهداف خود نیازمند هماهنگی و مدیریت دقیق در میدان هستند.

وی با قدردانی از مجموعه عملیاتی پلیس راهور گفت: سامانه سرعت بحرانی با تلاش همکاران بخش عملیات به‌درستی مدیریت و راهبری شده و توانسته است قابلیت‌های خود را در سطح جاده‌های کشور به نمایش بگذارد.

کشف خودرو‌های سرقتی و پلاک‌های جعلی با کمک سامانه سرعت بحرانی

فرمانده پلیس راهور فراجا یکی دیگر از دستاورد‌های سامانه سرعت بحرانی را شناسایی خودرو‌های سرقتی و پلاک‌های جعلی و دستکاری‌شده عنوان کرد و گفت: در مدت حدود دو ماه از اجرای این سامانه، موارد قابل توجهی از خودرو‌های سرقتی و پلاک‌های جعلی شناسایی شده که به جرئت می‌توان گفت تعداد کشفیات در این مدت با آمار چهار تا پنج سال گذشته قابل مقایسه است.

وی افزود: به همین دلیل به تمام رده‌های استانی پلیس ابلاغ شده است که در صورت دریافت اطلاعات مربوط به سرعت بحرانی یک خودرو، احتمال وجود مسئله‌ای در وضعیت آن وسیله نقلیه را جدی بگیرند و موضوع را با بررسی‌های لازم پیگیری کنند.

سردار حسینی در پایان با تأکید بر افزایش نظارت هوشمند بر جاده‌های کشور خطاب به رانندگان گفت: امروز جاده‌های کشور به معنای واقعی کلمه زیر نظر پلیس و چشمان تیزبین مأموران قرار دارد. از همه رانندگان درخواست می‌کنم با رعایت قوانین و مقررات، از به خطر انداختن جان خود و دیگر هموطنان پرهیز کنند تا سفر‌هایی ایمن، آرام و همراه با سلامتی داشته باشیم.