دادستان مرکز آذربایجان غربی با صدور دستور ویژه‌ای به فرماندهی انتظامی استان، بر برخورد قانونی و پیشگیرانه با اراذل و اوباش و عوامل ایجاد ناامنی اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دادستان مرکز آذربایجان غربی با صدور دستور ویژه‌ای به فرماندهی انتظامی استان، بر برخورد قانونی و پیشگیرانه با اراذل و اوباش و عوامل ایجاد ناامنی اجتماعی تاکید کرد.

درپی وقوع مواردی از نزاع خیابانی، ایراد صدمات بدنی، تهدیدو قدرت‌نمایی به ویژه با سلاح سرد در برخی نقاط شهرستان ارومیه و سایر شهرستان‌های استان، مهدی خدادادی دادستان مرکز آذربایجان غربی با صدور دستور ویژه‌ای به فرماندهی انتظامی استان، بر برخورد قانونی و پیشگیرانه با اراذل و اوباش و عوامل ایجاد ناامنی اجتماعی تاکید کرد.

مهدی خدادادی در این دستور با اشاره به حضور و جولان برخی از افراد تحت عنوان اراذل و اوباش سالب آسایش عمومی و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه به فرماندهی انتظامی استان تاکید نمود به ضرورت حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از گسترش رفتار‌های خشونت‌آمیز، با هر گونه فعالیتی که موجبات تهدید امنیت اجتماعی و روانی شهروندان گردد، برخورد جدی و قاطع انجام و مرتکبین جرایم خشن به مراجع قضایی معرفی گردند.

دادستان مرکز استان آذربایجان غربی بر افزایش گشت‌های انتظامی و حضور محسوس مأموران در نقاط جرم‌خیز و محل‌های پرتردد، شناسایی، جمع آوری و دستگیری قانونی افراد شرور، مزاحم و برهم‌زنندگان نظم عمومی، برخورد قاطع و قانونی با حمل، نمایش و استفاده از سلاح سرد در درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی، پیگیری فوری گزارش‌های مردمی درباره نزاع، تهدید، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت، هماهنگی با مقام قضایی برای اعمال اقدامات قانونی و پیشگیرانه نسبت به افراد خطرناک و سابقه‌دار تاکید کرد.

خدادادی استمرار و تشدید چنین رفتار‌هایی را علاوه بر آسیب به امنیت روانی شهروندان، زمینه‌ساز وقوع جرائم شدیدتر خواند؛ و بر اتخاذ تدابیر فوری، مستمر و بازدارنده و اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی به شهروندان درباره نحوه گزارش موارد مشکوک و همکاری با پلیس تاکید کرد.