رئیس‌ سازمان نوسازی کشور و معاون وزیر آموزش و پرورش در بازدید از مدرسه خیر ساز دارالفنون قزوین گفت: این مدرسه باید با سرعت و کیفیت مطلوب تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، حمیدرضا خان‌محمدی گفت: کیفیت اجرای این طرح مطلوب بوده و از برخی استان‌ها بالاتر است و باید با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق، زمینه تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن فراهم شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت هویت‌بخشی به معماری این مجموعه تصریح کرد: تمامی آجر‌های به‌کاررفته در این مدرسه باید نمادی از تاریخ ایران اسلامی باشند و این موضوع در کنار کیفیت ساخت، مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین درباره وضعیت سالن آمفی‌تئاتر این مجموعه گفت: خوشبختانه عملیات اجرایی سالن آمفی‌تئاتر به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده و باید تلاش شود این پروژه تا ولادت امیرالمؤمنین (ع) تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل سالن آمفی‌تئاتر اضافه کرد: باید در این زمینه نشست مشترکی برگزار و تصمیم نهایی اتخاذ شود تا با استفاده از تسهیلات و همکاری بانک پاسارگاد، روند تکمیل طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.