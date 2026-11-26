دستگاه جدید سنگ‌شکن مرکز درمانی تأمین اجتماعی دکتر شریعتی اصفهان به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در آیین بهره برداری از این دستگاه گفت: عوارض کم برای بیماران از مهم‌ترین مزایای استفاده از این دستگاه به کارگرفته شده در دومین بیمارستان بزرگ ملکی تأمین اجتماعی کشور با قابلیت استفاده ماهانه برای حدود ۲۰۰ بیمار است.

غلامحسین محمدی افزود: این دستگاه به فناوری‌های روز دنیا مجهز است و به پزشکان کمک می‌کند محل دقیق سنگ را شناسایی و فرآیند سنگ‌شکنی را با کنترل بهتر اجرا کنند، همچنین امکان استفاده همزمان از تصویربرداری با اشعه ایکس و سونوگرافی در این دستگاه وجود دارد که به افزایش دقت اقدامات درمانی و ارتقای میزان موفقیت سنگ‌شکنی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان، رتبه اول در عملکرد واحد سنگ شکن بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی را دارد، گفت: این بیمارستان با ۴۰۳ تخت مصوب، تنها مرکز درمانی ملکی در استان اصفهان است که مجهز به واحد سنگ شکن است.