به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این شمار ۹۹ تَن در بندرعباس، میناب شش، ۲ تَن در قشم و ۲ نفر نیز در رودان گزارش شده است.

فریده حسن‌زاده افزود: تاکنون ۷ تَن جان خود را از دست داده‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: متانول ماده‌ای بسیار سمی است و می‌تواند موجب آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر به بینایی، کلیه‌ها و سیستم عصبی و در موارد شدید، مرگ شود.

بیشتر بخوانید: افزایش شمار مسمومان الکلی در هرمزگان به ۹۰ تَن

حسن زاده افزود: رنگ، بو، طعم یا ظاهر یک ماده، معیار قابل اعتمادی برای تشخیص ایمنی آن نیست.

وی گفت: علائم مسمومیت ممکن است با تأخیر بروز کنند؛ بنابراین در صورت احتمال مواجهه با متانول یا ماده مشکوک، نباید منتظر ظاهرشدن علائم ماند. لازم است فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود یا فرد به مرکز درمانی منتقل شود. از خوددرمانی و به‌تأخیر انداختن مراجعه پزشکی خودداری کنید.