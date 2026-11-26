همایش ملی فلسفه کلام اجتماعی با محوریت دیدگاه‌های کلامی رهبر شهید انقلاب، با حضور استادان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش ملی فلسفه کلام اجتماعی با محوریت دیدگاه‌های کلامی رهبر شهید انقلاب، با قرائت پیام آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید و حضور استادان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه در در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

آیت الله سبحانی در این پیام، علم کلام را میراثی اصیل و ماندگار برخاسته از قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) دانست که همواره وظیفه دفاع عقلانی و مستدل از اعتقادات اسلامی را بر عهده داشته است.

این مرجع تقلید با اشاره به تحولات فکری، فرهنگی و اجتماعی و پیدایش پرسش‌ها و شبهات جدید، بر ضرورت پویایی علم کلام و پاسخگویی به مسائل نوپدید با تکیه بر عقل و برهان تأکید کرد.

در بخش دیگری از این پیام، با تأکید بر جامعیت دین اسلام، تصریح شده است که آموزه‌های دینی تنها به زندگی فردی محدود نمی‌شود، بلکه در مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تنظیم روابط انسانی، مقابله با فساد و تقویت همبستگی جامعه نیز نقش اساسی دارد.

آیت‌الله سبحانی همچنین کلام اجتماعی را دانشی مستقل و جدا از علم کلام سنتی ندانست، بلکه آن را گسترش قلمرو مسائل کلام اسلامی برای پاسخگویی به نیاز‌های اجتماعی و پرسش‌های هر عصر معرفی کرد.

در این همایش که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار شد، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس این پژوهشگاه به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت.

ارائه مقالات تخصصی، برگزاری میزگرد علمی و رونمایی از دو اثر پژوهشی در حوزه اندیشه‌های کلامی و سیاسی رهبر شهید با عنوان «اندیشه‌های کلامی آیت الله شهید خامنه‌ای» نوشته محمدصفر جبرئیلی و «کلام سیاسی آیت الله شهید خامنه‌ای» نوشته محسن مهاجرنیا نیز از دیگر بخش‌های این همایش ملی بود.