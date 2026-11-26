به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در راستای توسعه زنجیره بازیافت و ارتقای فرآیند فرآوری پسماند، خط مکانیزه تولید کود فاین (کمپوست دانه‌بندی شده و خالص) در مجموعه پردازش و تولید کود آلی راه‌اندازی شده است.

غلامرضا ساکتی ادامه داد: این خط با ظرفیت فرآوری ۱۲۰ تن در روز، امکان جداسازی دقیق، تصفیه و خالص‌سازی کمپوست را فراهم می‌کند و با دانه‌بندی محصول نهایی، زمینه تولید کود آلی با کیفیت مطلوب‌تر را به وجود می‌آورد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: کود تولیدشده در این فرآیند می‌تواند برای تقویت خاک و بهبود کیفیت بستر کشت در فضای سبز کلان‌شهر اصفهان استفاده شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این خط مکانیزه، گامی در مسیر تکمیل زیرساخت‌های فرآوری پسماند، افزایش بهره‌وری زنجیره بازیافت و استفاده مؤثرتر از مواد آلی حاصل از پسماند‌های شهری است.