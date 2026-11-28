به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بسته خبری شهر خبر پیگیر مطالبات و مشکلات مردم استان زنجان است.

شهر خبر، فرصتی برای مطالبه و پیگیری خواسته‌های شما هم استانی ها‌ی همیشه همراه است.

سال‌ها انتظار برای تکمیل پروژه فاضلاب شهری ابهر و نگرانی از ورود پساب‌های صنعتی به رودخانه کبیر خرمدره، دو مطالبه مهم شهروندان در حوزه زیرساخت و محیط زیست است که با پیگیری وضعیت آن‌ها، مسئولان از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو خبر داده‌اند.

پروژه فاضلاب شهری ابهر که سال‌هاست در انتظار تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد، اکنون به گفته مسئولان ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن در مناطقی از جمله خیابان باب‌الحوایج و طالقانی شمالی ادامه دارد. بر اساس اعلام مسئولان، بهره‌برداری از این طرح برای مهرماه سال آینده پیش‌بینی شده است.

در موضوعی دیگر، نگرانی‌ها درباره ورود پساب‌های صنعتی به رودخانه کبیر خرمدره، با ورود کارشناسان محیط زیست وارد مرحله بررسی شده است. در همین راستا، از پساب‌های ورودی به رودخانه نمونه‌برداری و نمونه‌ها برای بررسی میزان آلایندگی به آزمایشگاه مرجع محیط زیست استان ارسال شده است.

مسئولان محیط زیست اعلام کرده‌اند در صورت تأیید آلودگی و مغایرت نتایج با استانداردهای زیست‌محیطی، واحدهای متخلف در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. همچنین تجهیز واحد تولیدی موردنظر به سامانه پایش تصویری برای نظارت بر خروجی پساب‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

این دو موضوع، از یک سو ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های شهری و از سوی دیگر اهمیت نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و صیانت از منابع طبیعی را یادآور می‌شود؛ مطالباتی که تحقق وعده‌های مسئولان درباره آن‌ها، همچنان در انتظار پیگیری و نظارت عمومی است.