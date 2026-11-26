رئیس قوه قضائیه در گردهمایی بسیجیان قوه قضائیه و وزارت دادگستری، با تأکید بر اینکه «بسیجی کسی است که حرکتش در صراط مستقیم استمرار دارد»، از غرور، خودشیفتگی، خودتحقیری، تنگ‌نظری، شتاب‌زدگی و طلبکار دانستن خود به عنوان آسیب‌هایی نام برد که باید مراقب عارض شدن آنها بر بسیج و بسیجی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام‌ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اولین بسیجی حقیقی حضرت امام خمینی (ره) بودند، گفت: امامین انقلاب بسیج و تفکر بسیج را خلق کردند و به تعمیق و گسترش آن پرداختند.

بسیجی؛ نماد جهاد، اخلاص و خدمت بی‌منت

رئیس قوه قضائیه با تبیین ویژگی‌های بسیجی گفت: بسیجی نماد جهاد در راه خدا، خدمت بی‌منت به مردم، بصیرت، اخلاص، شجاعت، غیرت، ساده‌زیستی و پرثمری است.

هشدار درباره آسیب‌های در کمین شجره طیبه بسیج

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر ضرورت مراقبت از شجره طیبه بسیج، غرور و عُجب، خودشیفتگی، خودتحقیری، تنگ‌نظری، شتاب‌زدگی و طلبکار دانستن خود را از آفت‌های مهم برشمرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: با ادبیات خشن و تند و شبهه‌ناک نمی‌توان کسی را به راه حق دعوت کرد.

انتظار از بسیجیان قوه قضائیه؛ ارائه پیشنهاد‌های عملیاتی

رئیس دستگاه قضا افزود: ظرفیت بسیجیان قوه قضائیه بسیار بیشتر از میزان فعلی است و انتظار داریم پیشنهاد‌های عملیاتی و کاربردی برای بهبود خدمات و کاهش اطاله دادرسی ارائه دهند.

بسیج؛ ظرفیتی فراتر از یک تشکیلات اداری

فرمانده مرکز بسیج قوه قضائیه گفت: بسیج صرفاً یک تشکیلات اداری یا مجموعه محدود به فعالیت‌های مناسبتی نیست، بلکه ظرفیتی مبتنی بر انسان‌های الهی و سازمان‌یافته برای حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف است.

حضور میدانی بسیجیان در جنگ تحمیلی اخیر

شهبازی با اشاره به حضور بسیجیان در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: بسیجیان بدون هیچ‌گونه مطالبه‌ای، صرفاً بر اساس تعهد و اعتقاد خود در میدان حضور داشتند.

آمادگی بانوان بسیجی برای حضور در عرصه‌های مقاومت

مسئول بسیج خواهران قوه قضائیه گفت: بانوان بسیجی با حفظ عفاف و حجاب فاطمی و در کنار ایفای مسئولیت‌های خانوادگی، آماده نقش‌آفرینی در دفاع از ایران و ایمان خود هستند.

بسیج قوه قضائیه؛ سرمایه‌ای از نیرو‌های متعهد و متخصص

یکی از بسیجیان قوه قضائیه تأکید کرد: باید با شناسایی نیرو‌های مستعد، میان ظرفیت‌های بسیجیان و مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه پیوند مؤثرتری برقرار کنیم.