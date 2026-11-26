به مناسبت هفته بسیج فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد به همراه مدیرکل ورزش و جوانان استان با خانواده شهید مهدی جبارکیش دیدار و گفت‌و‌گو کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه فتح استان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید جبارکیش از روحیه بسیجی و فعالیت‌های فرهنگی این شهید والامقام یاد کرد و گفت: شهید مهدی جبارکیش از بسیجیان ورزشکار بود که همواره در برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های بسیج سپاه مشارکت داشت و مبلغ و مروج فرهنگ بسیجی بود.

وی افزود: این شهید عزیز با حضور فعال در برنامه‌های فرهنگی و بسیج همواره در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برمی‌داشت

فرمانده سپاه فتح استان همچنین از استقبال باشکوه مردم به‌ویژه همسر این شهید با لباس عروسی در مراسم استقبال یاد کرد و این حضور را جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به شهدا دانست.

سردار مثنوی در پایان با ادای احترام به مقام شامخ شهید جبارکیش گفت به روح پاک این شهید والامقام درود می‌فرستم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های شهید جبارکیش در رشته‌های شنا نجات‌غریق و غواصی گفت از این پس برنامه‌های ورزشی مرتبط با این رشته‌ها به یاد و نام شهید مهدی جبارکیش برگزار خواهد شد.