به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تصور اینکه رژیمی پیدا شود که به بیمارستان حمله کند و یا به کسی که در صف اهدای خون است تیراندازی کند مشکل است، اما وقتی واقعیت رژیم پهلوی را واکاوی کنیم این اتفاق براحتی رخ می‌داده است.

۷۷ روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم گرگان در پنجم آذر اجتماعی برگزار کردند در حمایت از حرمت حرم امام رضا علیه السلام و شهدایی که در این حرم به دست رژیم پهلوی شهید شده بود، جواب این اجتماع گلوله بود سیزده نفر شهید شدند، اما داستان نفر چهاردهم از همه عجیب تراست سید نظام الدین نبوی جوان ۲۴ ساله گرگانی که متوجه می‌شود بیمارستان نیاز به خون دارد به بیمارستان مراجعه می‌کند، اما در صف اهدای خون براثر تیراندازی شهید می‌شود.

نکته قابل توجه این است که عوامل جنایت پنج آذر گرگان دو هفته قبل ، از دوره آموزش نظامی از اسرائیل برگشته بودند انگار آموزش قساوت در دکترین نظامی اسرائیلی هاست و یکی از علل قساوت در ساواک و اساسا رژیم پهلوی بخاطر همین نفوذ و اثر بخشی مشاوران نظامی اسرائیلی آمریکایی بود.

با شناخت این ماهیت تازه می‌توان فهمید چرا اسرائیل به بیمارستان‌های غزه و مراکز درمانی آن حمله می‌کرد و چرا مزدوران آنها در اغتشاشات فتنه ۱۸ دیماه به آمبولانس‌ها و مراکز درمانی و حتی آتش زدن پرستار اقدام کردند.

برخی قیام ۵ آذر گرگان را سرآغاز شمارش معکوس برای پایان سلطنت پهلوی می‌دانند روزی که گرگان در تاریخ انقلاب اسلامی حماسه سازی کرد.