تفاهم‌نامه همکاری فرهنگی و دانشگاهی میان رایزنی فرهنگی ایران و دانشگاه راجابات تپسَتری در شهر تاریخی لوپ‌بوری تایلند با هدف توسعه آموزش زبان فارسی، گسترش مطالعات ایران‌شناسی و احیای پیوند‌های تاریخی و تمدنی دو کشور به امضا رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این تفاهم‌نامه با حضور مهدی زارع بی‌عیب رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند و پروفسور چاینتانا ویچمی رئیس دانشگاه راجابات تپسَتری امضا شد. بر اساس این توافق، دو طرف برای گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی، برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی، تبادل استاد و دانشجو و انجام پژوهش درباره پیشینه روابط ایران و تایلند همکاری خواهند کرد.

اهمیت این توافق از آن جهت است که در شهر تاریخی لوپ‌بوری به امضا رسیده است؛ شهری که در قرن هفدهم میلادی و دوران پادشاهی نارای، یکی از مراکز مهم سیاسی و دیپلماتیک پادشاهی سیام بود و میزبان هیئت‌های خارجی، از جمله نمایندگان ایران، می‌شد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی روابط دو کشور گفت: امضای این تفاهم‌نامه تنها برقراری ارتباط میان دو نهاد دانشگاهی نیست، بلکه تلاشی برای ادامه پیوندی تاریخی است که حدود ۳۴۰ سال قدمت دارد.

او با یادآوری حضور سفیران ایرانی در دربار پادشاه نارای و جایگاه زبان فارسی در مناسبات دیپلماتیک و تجاری آن دوران افزود: هدف این است که پس از گذشت قرن‌ها، زبان فارسی بار دیگر در شهر لوپ‌بوری حضور پیدا کند؛ نه صرفاً به‌عنوان یک زبان خارجی، بلکه به‌عنوان بخشی از خاطره و میراث مشترک ایران و تایلند.

رئیس دانشگاه راجابات تپسَتری نیز با استقبال از امضای این تفاهم‌نامه، آن را فرصتی ارزشمند برای گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی با ایران دانست و از آمادگی دانشگاه برای توسعه همکاری با مراکز علمی ایران خبر داد.

پروفسور چاینتانا ویچمی همچنین پیشنهاد کرد زمینه امضای تفاهم‌نامه‌ای مستقل میان دانشگاه راجابات تپسَتری و دانشگاه اصفهان فراهم شود تا همکاری‌های علمی و پژوهشی دو دانشگاه در حوزه زبان و ادبیات فارسی، ایران‌شناسی و مطالعات تاریخی و فرهنگی گسترش یابد.

آموزش زبان فارسی، راه‌اندازی کرسی زبان و ادبیات فارسی، برگزاری کارگاه‌های ایران‌شناسی، ایجاد گوشه و اتاق ایران در دانشگاه و توسعه ارتباط مستقیم میان استادان و دانشجویان دو کشور از جمله زمینه‌های مورد توجه در این همکاری است.