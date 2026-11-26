نخستین جشنواره بومی و محلی «آینه» با محوریت معرفی، آموزش و پاسداشت پنج پیشه کهن شهرستان تنکابن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، نخستین جشنواره بومی و محلی «آینه» با محوریت معرفی، آموزش و پاسداشت پنج پیشه کهن شهرستان تنکابن، با هدف تقویت هویت محلی، حفظ میراث فرهنگی و ایجاد شور و نشاط در میان دانش‌آموزان، در دبیرستان دخترانه شاهد این شهرستان برگزار شد.

در این جشنواره، دانش‌آموزان با پنج هنر و پیشه بومی و سنتی منطقه شامل چادرشب‌بافی، لحاف‌دوزی، لاک‌تراشی و شیوه‌های سنتی کشاورزی با ابزار گاجمه آشنا شدند و جلوه‌هایی از هنر، مهارت و تلاش نسل‌های گذشته را از نزدیک تجربه کردند.

خانم سیده فاطمه محمدپور، دبیر برگزاری نخستین جشنواره بومی و محلی «آینه» و سرگروه درس مطالعات اجتماعی شهرستان تنکابن، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: هدف از اجرای این برنامه، انتقال مهارت‌ها و مشاغلی است که در گذشته به دست پدران و مادران ما شکل گرفته و بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در این جشنواره تلاش کردیم ضمن معرفی مشاغل و هنر‌های سنتی، روحیه تلاش، عزت‌نفس، اعتمادبه‌نفس و کسب روزی حلال را که از ویژگی‌های ارزشمند زندگی نسل‌های گذشته بوده است، به نسل امروز منتقل کنیم.

محمدپور با بیان اینکه جشنواره «آینه» فرصتی برای پیوند آموزش با تجربه‌های عملی است تصریح کرد: این برنامه نشان می‌دهد درس مطالعات اجتماعی را می‌توان از فضای نظری کلاس درس فراتر برد و با ایجاد ارتباط میان گذشته و حال، دانش‌آموزان را با تاریخ، فرهنگ، هنر و هویت بومی خود آشناتر کرد.

وی یادآور می‌شود: نخستین جشنواره بومی و محلی «آینه» با همکاری آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، سرگروه درس مطالعات اجتماعی شهرستان، خانم سیده فاطمه محمدپور، خانم منصوره منصوری و جمعی از هنرمندان تنکابنی در دبیرستان دخترانه شاهد برگزار شد.