

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:

*پنجشنبه ۵ آذر

گلبرگ تاکستان – ملی حفاری

سمیه طاهری – زهرا مرادی – بهناز آبک – الهه خیرگو – مینا میرفلاح

ناظر: وحیده رنجبری

مس رفسنجان – پیشتازان خرم آباد

مریم دهشت – فاطمه منصوری – الهام ایلاقی – فاطمه کارگر – مطهره طباطبایی

ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر

پالایش نفت آبادان – فولاد هرمزگان

زری فتحی – الهام مبارکی – زهره جمال پور – زینب عرب زاده – نرجس درگویی

ناظر: آرزو فدایی

نور ملارد – سپاهان

آیدین عامری – الهه مرادی – آذین همتی – آنیسا اسحاقی – فاطمه همایون

ناظر: طاهره کشتیرانی

ابومسلم خراسان – تکنیک برتر بابلسر

مائده علینقی – رضوان سروری – زهرا جعفری – نازنین پاک نعمت – سمیه دهگاهی

ناظر: مریم پورجعفریان

پارسه کرمان – پلی وایتال دلیجان

فاطمه جباری – کلثوم آوخی – هانیه سالاری – نگار کرمی – فروغ تنکابنی

ناظر: تابنده زارع پاک