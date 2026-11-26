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اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:
*پنجشنبه ۵ آذر
گلبرگ تاکستان – ملی حفاری
سمیه طاهری – زهرا مرادی – بهناز آبک – الهه خیرگو – مینا میرفلاح
ناظر: وحیده رنجبری
مس رفسنجان – پیشتازان خرم آباد
مریم دهشت – فاطمه منصوری – الهام ایلاقی – فاطمه کارگر – مطهره طباطبایی
ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر
پالایش نفت آبادان – فولاد هرمزگان
زری فتحی – الهام مبارکی – زهره جمال پور – زینب عرب زاده – نرجس درگویی
ناظر: آرزو فدایی
نور ملارد – سپاهان
آیدین عامری – الهه مرادی – آذین همتی – آنیسا اسحاقی – فاطمه همایون
ناظر: طاهره کشتیرانی
ابومسلم خراسان – تکنیک برتر بابلسر
مائده علینقی – رضوان سروری – زهرا جعفری – نازنین پاک نعمت – سمیه دهگاهی
ناظر: مریم پورجعفریان
پارسه کرمان – پلی وایتال دلیجان
فاطمه جباری – کلثوم آوخی – هانیه سالاری – نگار کرمی – فروغ تنکابنی
ناظر: تابنده زارع پاک