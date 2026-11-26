اداره کل هواشناسی استان قزوین با پیش‌بینی پایداری نسبی وضعیت جوی تا روز یکشنبه، از احتمال افزایش آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، بر اساس آخرین گزارش‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان تا یکشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود؛ که این پایداری جوی منجر به تجمع آلاینده‌ها در مناطق صنعتی و مسیر‌های پرتردد استان می‌شود.

از نظر دمایی نیز انتظار می‌رود دما طی امروز و فردا نسبت به روز گذشته اندکی کاهش یابد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود از بعدازظهر روز دوشنبه، با ورود موج‌های جدید جوی، پوشش ابر در استان افزایش یابد.

این روند تا روز جمعه هفته آینده ادامه خواهد داشت و احتمال وقوع رگبار باران، همراه با رعد و برق و وزش باد در برخی ساعات از روز وجود دارد.