به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: سرشماری پاییزه حیات‌وحش شاخص منطقه حفاظت شده کرکس نطنز با سازماندهی ۱۹ گروه سرشماری و مشارکت بیش از ۷۰ نفر از محیط‌بانان، همیاران و دوستداران محیط زیست اجرا شد.

مرتضی جوهری افزود:سرشماری پاییزه حیات‌وحش یکی از ابزار‌های مهم مدیریتی در حفاظت از تنوع زیستی به شمار می‌رود که با فراهم کردن داده‌های میدانی درباره وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، امکان ارزیابی روند تغییرات جمعیتی، بررسی شرایط زیستی و شناسایی تهدید‌های احتمالی پیش‌روی حیات‌وحش را فراهم می‌کند.

وی گفت: تداوم برنامه‌های منظم سرشماری و پایش جمعیت حیات‌وحش، نقشی مؤثر در برنامه‌ریزی علمی، اولویت‌بندی اقدامات حفاظتی و مدیریت پایدار زیستگاه‌ها دارد.

مرتضی جوهری افزود: نتایج حاصل از این سرشماری پس از جمع‌بندی و تحلیل داده‌های میدانی، می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی وضعیت جمعیت گونه‌های شاخص و گرفتن تصمیم‌های کارشناسی در راستای ارتقای اثربخشی برنامه‌های حفاظتی در منطقه حفاظت شده کرکس باشد.